Прошлым летом габонец перебрался в лондонский клуб из Барселоны за 12 миллионов евро, но не сумел завоевать место в основном составе Челси. В нынешнем сезоне Обамеянг забил всего 3 гола в 18 матчах.

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Грэм Поттер вообще не рассчитывает на 33-летнего футболиста, делая ставку на младших исполнителей. Следовательно, Обамеянг настроен летом снова сменить прописку. По информации Sport, местом назначения может стать Барселона. Ради этого габонец даже готов пойти на сокращение своей зарплаты.

К слову, Пьер-Эмерик провел в столице Каталонии плодотворные 6 месяцев (24 матча, 13 голов) и сохранил теплые отношения с командой. Обамеянг недавно посетил Эль Класико, после которого даже оказался в раздевалке Барселоны, чем разгневал руководство Челси.

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