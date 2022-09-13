Під час матчу шостого туру чемпіонату Португалії між Фамаліканом та Бенфікою (0:1) на трибунах трапилася неприємна та скандальна ситуація. Юного вболівальника лісабонців змусили зняти футболку улюбленої команди та спостерігати за футбольним матчем у напівоголеному вигляді. Про це інформує сайт Mais Futebol.

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Вважається, що хлопчика змусили роздягнутися стюарди стадіону, оскільки він був на секторі з домашніми вболівальниками.

Після інциденту Бенфіка у своїх соціальних мережах обурилася поведінкою працівників стадіону Фамалікана, а міністр спорту Жоау Паулу Коррея висунув вимогу провести розслідування. Він класифікував цей випадок як дію "безжальної нетерпимості".

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