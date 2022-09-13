Во время матча шестого тура чемпионата Португалии между Фамаликаном и Бенфикой (0:1) на трибунах случилась неприятная и скандальная ситуация. Юного болельщика лиссабонцев заставили снять футболку любимой команды и наблюдать за футбольным матчем в полуобнаженном виде. Об этом информирует сайт Mais Futebol.

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Предполагается, что мальчика заставили раздеться стюарды стадиона, так как он находился на секторе с домашними болельщиками.

После инцидента Бенфика в своих социальных сетях возмутилась поведением работников стадиона Фамаликана, а министр спорта Жоау Паулу Коррея потребовал провести расследование. Он классифицировал этот случай как действие "безжалостной нетерпимости".

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