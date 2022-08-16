Вже у найближчий четвер, 18 серпня, СК Дніпро-1 розпочинає свій старт у єврокубках матчем проти кіпрського АЕКа у плей-офф кваліфікації турніру.

СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: матч Ліги Європи розсудить нефартовий для українців арбітр

Історичний поєдинок команди Олександра Кучера можна буде переглянути у прямому ефері на телеканалі "2+2". Гра стартує о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, зустріч пройде у словацькому місті Кошице. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня, у Ларнаці. Переможець пари зіграє в груповому етапі Ліги Європи. Команда, яка програє, відправиться в групу Ліги конференцій.

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