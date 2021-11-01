СК Днепр-1 в рамках 13-го тура УПЛ принимает Минай, а Ворскла встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр-1 продолжает проваливать топ-матчи, не демонстрируя в них даже намёков на положительный результат. В частности, именно таким образом подопечные Игора Йовичевича уступили Динамо неделю назад (0:2). "Спортклубовцам" остаётся набирать свои очки в матчах с середняками и аутсайдерами – и вот здесь дела обстоят куда лучше, хотя идеальной ситуацию не назвать. С одной стороны, никто из явных андердогов пока даже вничью с днепровцами не сыграл, с другой – в ряде поединков "желто-черным" откровенно повезло (особенно со Львовом и Металлистом 1925).

Минай, конечно, слабее, чем СК Днепр-1, однако последние два матча закарпатцев должны вызвать беспокойство в рядах фаворита. Под руководством Игоря Леонова "лисы" заиграли так, как не играли никогда – команда стала достаточно агрессивной в атаке, создав кучу моментов против Десны и дважды забив Руху во Львове. А оборона у днепровцев не лучше, чем у данных коллективов – это показал поединок с Динамо, где защитники сами привезли голы.

Правда, сейчас в состав СК Днепр-1 возвращаются Дубинчак и Кравченко, но Минай может компенсировать этот фактор Селезневым. Без шуток – Женя на фоне Десны и Руха выглядел перспективно, отдав ассист и регулярно вываливаясь на ударные позиции. К тому же, он особенно мотивирован, ведь матч пройдёт на Днепр-Арене. Последний его перформанс на этом стадионе стал подлинно легендарным.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Игнатенко (СК Днепр-1)

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Батагов, Джурасек – Гуцуляк, Пихалёнок, Назаренко – Довбик

Минай: Кучер – Гончар, Матич, Семенко, Синегуб – Петрусенко, Месхи – Ахмедзаде, Кулиев, Билоног – Селезнёв

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1 пока стабильно побеждает в матчах против более слабых коллективов, хотя футбол днепровцев в некоторых встречах вызывал вопросы. Особенно слабо выглядит игра в обороне – нынешнему Минаю по силам создать ей проблемы. Вряд ли кто-то удивится, если закарпатцы сегодня забьют "спортклубовцам".

Хозяева должны готовиться к сложному и нервному поединку. Тем не менее, по большинству статистических показателей, по кадровому потенциалу и тактической гибкости СК Днепр-1 сильнее. Учитывая статистику матчей против андердогов, можно прогнозировать очередную победу подопечных Игора Йовичевича.

Ворскла – Черноморец

Ворскла, пользуясь удобным календарем без матчей против грандов, шла практически без осечек в течение трёх месяцев, лишь раз сыграв действительно слабо – в выездном поединке против Вереса. Во всех других встречах полтавчане выглядели уверенно, уступив только Заре (0:1) и отобрав очки у всех остальных конкурентов. Дома же подопечные Юрия Максимова не проиграли никому, забивая в каждой игре – и даже против Шахтера неделю назад "зелёно-белые" работали с позиции силы, пока не удалился Тилль. Дончане дожали ворсклян с огромным трудом, нанеся им первое домашнее поражение.

Выездной разгром Вереса спустя несколько дней в рамках 1/8 финала Кубка показал, что это поражение ничего не значит. Полтавчане до сих пор демонстрируют стабильный и мощный футбол, достойный "бронзы" УПЛ – и это на фоне безумных потерь из-за травм, дисквалификаций и коронавируса. Словом, Черноморцу сегодня не позавидуешь. Тем более что "зелёно-белым" необходима только победа – она вернёт команду на третью позицию. Крайне важный факт для подопечных Юрия Максимова, учитывая встречу с Динамо в следующем туре.

Черноморец подходит ко встрече с 8-матчевой безвыигрышной серией в УПЛ. В чемпионате одесситы в последний раз побеждали 16 августа, в Мариуполе – с тех пор "моряки" сумели переиграть лишь Прикарпатье в Кубке. С него команда уже вылетела, потерпев разгром от резервистов Шахтера. "Горняки" забили три гола за 17 минут второго тайма. Вообще, по количеству пропущенных голов подопечные Юрия Мороза уступают лишь Мариуполю.

Довольно досадная статистика, ведь в половине своих неудачных поединков в эти 2,5 месяца Черноморец мог побеждать. У коллектива довольно симпатичная атака, наигравшая почти на 18 голов, однако у молодого коллектива хромает реализация (забили всего 12). Впрочем, больше всего проблем "моряки" испытывают в обороне, причем им не помог даже переход на схему с пятью защитниками. Словом, андердог сегодняшнего поединка очевиден.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: О. Тилль – Путря

Травмированные: Скляр, Чеснаков, Пуцлин, Вакула, В. Тилль (все под вопросом) – Мартыненко

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Черноморец

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский – Пешич, Челядин, Кравчук, Коджови – Кане, Рангел – Степанюк

Черноморец: Кучерук – Скорко, Михайленко, Кадири, Дубко, Вантух – Цитаишвили, Смирный, Кравченко, Авагимян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла подходит к встрече с колоссальными кадровыми проблемами. Главной из них остаётся потеря Оливье Тилля – автора 7 голов и 4 ассистов в текущем сезоне. Не менее критично отсутствие Скляра, участие которого остаётся под вопросом (он получил повреждение неделю назад и не играл в Кубке). Кроме того, полтавчане несколько устали в противостоянии с Вересом в Луцке посреди недели.

Эти факторы оставляют Черноморцу серьёзные шансы на сенсацию. Сегодня вполне можно ожидать гол в ворота полтавчан – впрочем, вряд ли удастся забить больше одного. Слишком уж классную форму набрал Ризнык и слишком уж сильно одесситы страдают от расточительства. Кроме того, совсем не верится в отсутствие пропущенных "моряками" мячей.

Матч вполне может завершиться вничью, однако чрезвычайно мощная реализация ворсклян в сочетании с превосходством в классе и опыте должна сыграть свою роль. Мы ставим на победу "зелёно-белых".

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