Олександр Сирота вирушив назад до Києва, інформує офіційний сайт УАФ. Гравець не брав участі у ранковому тренуванні.

Сирота: Мій виклик у збірну України – це аванс, який я намагатимусь виправдати

Зазначається, що послуги оборонця Динамо більше потрібні молодіжній команді – саме в її розташування Сирота прибуде сьогодні та готуватиметься до прийдешніх матчів кваліфікації ЧЄ. До слова, тренерський штаб Шевченка довикликав 20-річного захисника і він провів з командою майже весь збір.

Нагадаємо, до 3 вересня команда Ротаня працюватиме в Києві, а вже 4-го числа зустрінеться зі збірною Данії U-21 в рамках кваліфікації ЧЄ-2021. 8 вересня збірна України U-21 в Гельсінкі гратиме з однолітками з Фінляндії.

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