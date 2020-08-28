"Я, якщо чесно, був у шоці, коли дізнався, що мене викликали у збірну. Звичайно, я розумію, що це аванс, але я зроблю все, що у моїх силах, щоб бути і надалі корисним головній команді країни.

"Шевченко розповів мені своє бачення тактики": Тимчик – про дебютний виклик у збірну України

Спілкувався на початку з Андрієм Миколайовичем. Він розповів мені про вимоги до гравців оборони в національній команді. Я прекрасно розумію, що не потрібно задирати носа, а навпаки – ще з більшим бажанням і завзяттям працювати заради свого професійного зростання.

Мені всі тренери підказують, як правильно виконувати вправи, розповідають про тактичні нюанси. Зі Швейцарією буде непросто грати, оскільки вони діють в три центральні захисники, тому потрібно підбирати особливу тактику, а про Іспанію і говорити не потрібно, адже це гранд європейського і світового футболу.

Якщо не потраплю в остаточний список на матчі Ліги націй, то готовий допомогти молодіжній збірній. Одягати футболку національної збірної, будь це головна команда країни або молодіжна команди, завжди честь, думаю, для будь-якого футболіста", – цитує Олександра Сироту Команда 1.

Нагадаємо, оборонець Динамо отримав дебютний виклик у збірну України. До слова, підопічні Шевченка наразі готуються до вересневих поєдинків Ліги націй. Найближчий матч Україна – Швейцарія в рамках цього турніру відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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