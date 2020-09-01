Александр Сирота отправился назад в Киев, информирует официальный сайт УАФ. Игрок не участвовал в утренней тренировке.

Сирота: Мой вызов в сборную Украины – это аванс, который я постараюсь оправдать

Отмечается, что услуги защитника Динамо нужнее молодежной команде – именно в ее расположение Сирота прибудет сегодня и будет готовиться к грядущим матчам квалификации ЧЕ.

Напомним, до 3 сентября команда Ротаня будет работать в Киеве, а уже 4-го числа встретится со сборной Дании U-21 в рамках квалификации ЧЕ-2021. 8 сентября сборная Украины U-21 в Хельсинки будет играть со сверстниками из Финляндии.

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