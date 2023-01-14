"У Фіорентині грає 17-річний Андрій Лисицький. Талановитий хлопець, син Віталія Лисицького. Коли почалася війна, вони разом із мамою виїхали закордон, оскільки він неповнолітній, і влаштувалися в Італії.

Екс-форвард Динамо та збірної України продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини

Ми йому допомогли пройти перегляд у Фіорентині. Він залишив дуже позитивне враження, і йому запропонували контракт. Про нього дуже хороші відгуки, тому сподіваюсь, що він продовжуватиме у тому ж дусі і стане гравцем основного складу Фіорентини", – сказав Яковенко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Андрій Лисицький виступав за юнацькі команди Динамо на позиції захисника. Його батько, Віталій, також вихованець Динамо, за який бігав з 1998 по 2002 роки. Грав також за Чорноморець, Дніпро, Кривбас, Говерлу, запорізький Металург та Колос. Нині Віталій працює спортивним директором ковалівців.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ