Нападник Артем Кравець найближчим часом стане гравцем Гезтепе, повідомляє Sport.ua.

СК Дніпро-1 повісив цінник на Довбика – Галатасараю доведеться розщедритись

За інформацією джерела, переговори майже завершені – турецький клуб готується оголосити про трансфер 33-річного форварда.

Нагадаємо, останнім клубом Кравця був Сакар'яспор, який він покинув 6 січня у статусі вільного агента (7 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?