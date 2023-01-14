Екс-форвард Динамо та збірної України продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини
12:04 - Читать на русском
Український легіонер Артем Кравець знайшов собі нову команду.
Нападник Артем Кравець найближчим часом стане гравцем Гезтепе, повідомляє Sport.ua.
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За інформацією джерела, переговори майже завершені – турецький клуб готується оголосити про трансфер 33-річного форварда.
Нагадаємо, останнім клубом Кравця був Сакар'яспор, який він покинув 6 січня у статусі вільного агента (7 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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