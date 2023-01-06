Один із синів легенди збірної Англії підписав контракт із Брентфордом, де буде виступати за резервну команду до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу. Одним із нових одноклубників Ромео Бекхема став українець Єгор Ярмолюк.

Челсі офіційно підписав капітана молодіжної збірної Бразилії

Ініціатором переходу був Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем. Клуб зі США вважає, що досвід виступів в Англії посприяє прогресу Ромео, який поки не зумів здійснити перехід на дорослий рівень.

Бекхем-молодший минулий сезон провів у резервній команді Інтера Маямі, яка виступає в MLS Next Pro. Там Ромео став найкращим асистентом турніру, віддавши 10 результативних передач за 20 матчів. Також у його активі 2 голи.

"Боже! Звідки взявся цей хлопець?": ноунейми, які повернулися з ЧС-2022 зірками