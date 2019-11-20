Сікан: Кожен з гравців збірної України U-19 буде доводити, що гідний зіграти на Євро-2020

Форвард збірної України U-19 Данило Сікан поділився враженнями від виходу до еліт-раунду Євро-2020.

"Ми досягнули позитивного результату, вийшли з першого місця у групі, виконали установку тренера. Усі хлопці молодці.

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Особисто я задоволений не кожною своєю грою. За три поєдинки забив три м'ячі й віддав один асист. Гадаю, це нормальний показник, цим я задоволений. Ми вийшли до еліт-раунду, це чудовий шанс. Кожен буде доводити, що ми можемо зіграти на Євро-2020", – поділився Сікан в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-19 перемогла Швецію (2:1) в 3-му турі першого раунду відбору на Чемпіонат Європи 2020 для гравців до 19 років та вийшла до еліт-раунду.

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