Україна – Швеція, Євро-2020 U-19: топ-клас чемпіона світу, яскраві зірочки Шахтаря і Динамо, бійка, червона драма лідера

Україна перемогла Швецію (2:1) зійшлися на полі останньої у 3-му турі першого раунду відбору на Чемпіонат Європи 2020 для гравців до 19 років. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Відбір Євро-2020 U-19. Перший раунд, 3-й тур

Швеція – Україна – 1:2

Голи: Лане, 52 – Сікан, 6, 43

Вилучення: Муяніч, 90+2 – Михайло Мудрик, 90+2

Збірній України потрібна була лише перемога, щоб не залежати від матчу Словенії, якій потрібно було розгромити Естонію з рахунком 4:0 і вище. У стартовому складі вийшли 6 представників Динамо (якщо рахувати з Ауссі, який грає в оренді за Слован), 3 гравці Шахтаря (Михайло Мудрик, Сікан і Трубін) та футболісти СК Дніпро-1 (Батагов) і Карпат (Владислав Мудрик). Нашим юнакам вдалося забити швидкий гол. Михайло Мудрик подав штрафний, Данило Сікан зумів замкнути з лінії воротарського. Такий собі гол імені Шахтаря вийшов, де грають обидва виконавці. Бодня і той же Сікан довели статистику ударів у площину воріт до рахунку 3:0 станом на перші 15 хвилин. Шведи пробивали двічі, але влучність підводила.

"Український Неймар": чому прогрес Мудрика у Шахтарі – неможливий

На 21-й ми прогавили закидання за спини з половини поля суперника. Лане не влучив з гострого кута. Ще через хвилину Тімоссі-Андерсон після пасу п'ятою партнера пробивав з кількох метрів – Ауссі прочитав епізод і встиг заблокувати удар впритул. Лише на 24-й Трубіну вперше довелося виручати – здалеку і не дуже сильно пробив суперник. Швеція відверто перехопила ініціативу, частіше пробивала по воротах, але ми були влучнішими у своїх спробах. Арбітр виписав дивну жовту Ярошу на 37-й – підкат був більше у м'яч, ніж ногу, обійшлося без грубощів.

Михайло Мудрик ефектно накрутив кількох суперників, але пішов у правий фланг і не зумів ні пробити, ні продовжити атаку. Шулянський гостро навішував з правого краю, однак Мудрику не вистачило сантиметрів у повітрі. Українці залишилися на чужій половині, відібрали і забили. Взяттю воріт передувала класно розіграна комбінація ліворуч: Мудрик на Вікентія Волошина, вчасний пас динамівця у центр на Сікана, а Данило дуже холоднокровно на техніці притримав м'яч та прошив воротаря – 0:2 на 44-й, наші випади просто вбивчі для шведів.

Господарі дуже активно розпочали. Кілька ударів поспіль вдалося заблокувати, але коли Владислав Мудрик і Біловар пропустили в коридор Лане, Трубін зміг врятувати лише раз – на добиванні його розстріляли ще раз. Класно розіграна комбінація Волошина, Сікана, Шулянського і Мудрика в дотик завершилася надто сильним останнім пасом від Михайла – Вікентій не встиг випередити воротаря. На 57-й Нюгрен змусив одного з наших захисників пробити по своїх воротах – Трубін зреагував в останній момент.

Динамівець Надольський на 67-й замінив одноклубника Шулянського, якому не зовсім комфортно було сьогодні на позиції правого вінгера, адже у київській команді U-19 Артем грає ліворуч. Тим часом Словенія вже вигравала в Естонії 4:0, а це означало, що нічия нас не влаштовувала – більше пропускати не мали права. На 71-й Нюгрен обіграв одного українця і прокинув м'яч повз Біловара, після чого впав у нашому штрафному. Суддя не піддався на вмовляння і виписав "гірчичник" за симуляцію, хоча на відео з однієї камери важко однозначно сказати, що там було.

Батагова замінив динамівець Хондак, а захисник Шахтаря Драмбаєв вийшов замість Волошина на 79-й. Саме Олександр міг завершувати матч після класного проходу і пасу Михайла Мудрика, але пробив у воротаря. У відповідь серія ударів шведів – заблокували. Ми втратили кілька чудових нагод для контратак. На 90-й у наш штрафний на кутовий пішов навіть воротар господарів. А в компенсований час почався жах. Швед налетів і вдарив лежачого українця, Мудрик зірвався, накинувшись на нього ззаду, закрутилася масова бійка.

У підсумку Муяніч і Михайло отримали по червоній картці. Нюгрен на 90+5 пробивав з кількох метрів, але Трубін виручив. Зрештою, Україна набрала 7 очок і на 2 бали випередила Словенія, фінішувавши на першому місці. Швеція несподівано залишилась за бортом турніру, набравши 4 пункти.

Україна грає у футбол і на рівні U-19 – характер у цих хлопців теж у нормі

Що подобається в команді Кузнєцова, так це прагнення виходити з оборони через пас, а не дальніми передачами. Ця збірна, яка в перспективі мріє про потрапляння на молодіжний ЧС-2021, а навесні спробує потрапити у фінальну частину Євро-2020 (в еліт-раунді вже потрібно брати лише перше місце), демонструє бажання творити і комбінувати. Велику роль в ній відіграють творці, які прямо зараз отримують солідний досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Вінгери Динамо і Шахтаря Шулянський (1 гол за перший етап відбору) та М. Мудрик (4 результативні дії), плеймейкер киян В. Волошин (гол та асист).

Ну, і звісно, найдосвідченіший, хоч і все ще 18-річний, Данило Сікан, який уже ставав одним з найкращих бомбардирів золотого Чемпіонату світу U-20, але все ще підходить за віком U-19. Форвард донецького Шахтаря встиг вийти на заміну за головну команду "гірників" в УПЛ, а також відзначився асистом в юнацькому аналозі ЛЧ. В активі чемпіона світу 3 забиті м'ячі та гольовий пас. Хочете головою, хочете на техніку – забивав майже на будь-який смак, хоча ми звикли, що Сікан частіше реалізує швидкі контри, чого цього разу не було. Зате була якісна взаємодія не тільки з Мудриком, а й з Волошиним і Шулянським.

Проти шведів ми побачили 2 різні тайми. Якщо в першому потрібно було творити і забивати, то по перерві команди помінялися ролями. Швеція зібралася і видала нам пекельні 45 хвилин – 5:1 за ударами у площину воріт, грубощі, провокації, вилучення. Нас перестріляли загалом у матчі 16:5, причому всі наші 5 спроб йшли точно в рамку воріт, а у суперника таких пострілів 6, стільки ж захисники встигли заблокувати. Тут компліментів заслужила пара вихованих Динамо центрбеків Біловар-Ауссі.

Наші хлопці прийняли ці брутальні виклики і ні в чому не поступалися навіть у фазі оборони. Фактично провалів за всю вирішальну битву було лише 2 – в обох випадках динамівці Микола Ярош та Крістіан Біловар дозволяли шведам вриватись у воротарський майданчик без опіки, граючи доволі незграбно і мляво у відборі. Утім, загалом вся лінія оборони відіграла досить надійно. Пристойно боровся і холоднокровно грав у центрі поля дніпрянин Арсеній Батагов. Йому допомагав Роман Бодня, який провів весь матч вперше на турнірі (раніше сходив на заміни).

Динамо як базовий клуб, Шахтар десь поруч

Кияни були представлені в основі (6) удвічі більшою кількістю гравців, ніж донеччани (3). При цьому в попередній грі проти Словенії (1:1) Кузнєцов поставив на 5-х футболістів Шахтаря і 4-х – Динамо. Захист, крім карпатівського Мудрика, весь київський (Драмбаєв і Якуба втратили місця в основі), але голкіпер з лав "гірників". Анатолій Трубін відіграв дуже солідно. Не дарма 18-річний кіпер уже дебютував за Шахтар в УПЛ – коли шведи тиснули максимально гаряче, він зберігав холодну голову і тягнув усе, що міг.

Мудрик робить результат, не забиває пенальті і потрапляє у скандал з вилученням

Михайло в кожному матчі віддавав гольовий пас. А ще "український Неймар" встиг забити сам і не реалізувати пенальті у ворота Естонії. З легкістю накручував по 2-3 суперники, хоча шведи з радістю полювали на ноги "синьо-жовтих". Заробляв і виконував стандарти. Трохи незрозуміло, чому грав ліворуч, а Шулянський на правому краю атаки. Адже після серії замін регулярно опинявся праворуч і у другому таймі зробив найбільше загострень саме з цієї зони. Тут проблема та ж, що в національній збірній. Тільки в юнаків багато добротних лівих вінгерів, а в команді Шевченка – правих. Однак склалося враження, що Мудрику на нерідному фланзі комфортніше, ніж Артему.

З іншого боку, своє вилучення Михайло заробив на правому краю. Цікаво, що шведське телебачення відразу ж відвело камери від бійки – вочевидь, бояться поганого впливу на молодь. Тож ми побачили тільки початок епізоду. Капітан шведів Муяніч (уже входить до заявки на матчі дорослого Мальме) вирішив вдарити українця, який начебто довго лежав на газоні, а Мудрик не стерпів і кинувся на захист партнера. Зробив це також не дуже спортивним чином, невиправдано агресивно наскочивши ззаду. Дуже шкода, адже тепер з великою імовірністю пропустить не 1 матч збірної в еліт-раунді відбору на Євро-2020.

Чому цей результат гріє душу

З одного боку Україна повинна проходити перший етап відбору на Євро U-19, адже саме з цього починалася наша чемпіонська пісня команди Петракова на ЧС-2019 U-20. З іншого – нам випали дуже неприємні конкуренти, а після нічиєї проти зубастої Словенії не було іншого виходу, як перемагати господарів. До слова, обидва наші суперники перед тим грали у фінальній частині Євро-2018 на рівні U-17 (шведи навіть у чвертьфінал вийшли), на відміну від українців, які туди не пробилися через провал функціонерів. Приємно, що хлопці впоралися.

А проти нас же грали хороші гравці, які вже мають досвід виступів за кордоном. Так, автор єдиного гола Джек Лане належить французькому Ам'єну, який виступає в Лізі 1, і вже забивав в елітному дивізіоні чемпіонату Швеції за АЇК. У Франції 18-річний лівий вінгер грає в дублі, та все ж уже коштує 1 мільйон євро (тут і далі цифри Трансфермаркт). Правий вінгер Тімоссі-Андерссон (125 тисяч євро) грає і забиває за молодіжку Баварії. А головна зірка – Бенжамін Нюгрен, якого Генк цього літа купив за 3,7 млн євро. Хлопець у свої 18 забиває в дорослому чемпіонаті Бельгії і отримує виклики у молодіжну збірну U-21.