Український півзахисник Сергій Сидорчук вийде в основному складі Вестерло у матчі 7-го туру бельгійської першості проти Антверпена. Для нашого співвітчизника цей поєдинок стане дебютним після переходу з Динамо.

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Нагадаємо, 32-річний хавбек приєднався до Вестерло 5 вересня, підписавши з командою контракт на три роки. Поєдинок стартує о 21:45.

До слова, Вестерло після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Ліги Жупіле на передостанній 15-й сходинці, маючи у своєму активі 1 очко.

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