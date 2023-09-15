Украинский полузащитник Сергей Сидорчук выйдет в основном составе Вестерло в матче 7-го тура бельгийского первенства против Антверпена. Для нашего соотечественника этот поединок станет дебютным после перехода из Динамо.

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Напомним, 32-летний хавбек присоединился к Вестерло 5 сентября, подписав с командой контракт на три года. Поединок стартует в 21:45.

К слову, Вестерло после 6-ти туров идет в турнирной таблице Лиги Жупиле на предпоследней 15-й строчке, имея в своем активе 1 очко.

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