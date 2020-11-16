Четвертий бій в історії протистояння цих команд. Матч, як і онлайн-трансляція Швейцарія – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. "Синьо-жовті" досі жодного разу не програли "наті", обігравши їх у першому колі на Львів Арені та вибивши на стадії 1/8 фіналу ЧС-2006. Команда Шевченка збереже прописку в елітному дивізіоні А Ліги націй, якщо зіграє з будь-яким рахунком, крім поразки 1:0, 2:1 або з більшою різницею.

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Збірна має приємні спогади про зустрічі з "червоними хрестами". Тут і чвертьфінал Чемпіонату світу в Німеччині, в яких українці пробилися після серії пенальті саме проти швейцарців, і перша зустріч поточного сезону Ліги націй (2:1). Якщо брати нашу групу, то команда Петковіча брала очки навіть частіше – тричі була близькою до перемоги над грандами, але незмінно підписувала мирову, при цьому не програвши жодного разу з різницею хоча б у 2 голи. У "синьо-жовтих" по суті вдалися тільки львівський матч і домашня дуель з Іспанією. Відтак різниця голів краща в суперника.

Швейцарія – Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй 17 листопада

Усі букмекерські контори не мають сумніву, хто фаворит. Вочевидь, тут впливають і фактор господаря, і нові проблеми з коронавірусом, і відсутність у наших потреби здобувати виключно 3 очки, на відміну від опонента. Коефіцієнти на перемогу Швейцарії коливаються від 1,67 до 1,75. Кожна поставлена на нічию гривня помножиться на 3,7-3,9 у разі успіху команди Шевченка. У тріумф України вірять найменше (4,7-5).

Найпопулярнішим точним рахунком за прогнозами є 1:0 на користь Швейцарії (коефіцієнт 7,25). Десь поруч нічиї 1:1 (7,5) та 0:0 (8,25), а також поразки українців 2:0 і 2:1 (по 8,5). Відзначимо, що українська національна команда вигравала бодай 1 раз останні 7 зборів поспіль. Востаннє "синьо-жовті" завершили 2-тижневий цикл без перемог ще 20 листопада 2018 року. Наразі цього місяця вони лише зазнавали поразок, тому ризикують перервати свою серію.