Швейцарія та Україна 17 листопада зустрічаються у битві, яка визначить долю місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Де і на якому каналі дивитися матч, підкаже "Футбол 24".

Четверта гра в історії протистояння цих команд. Матч, як і онлайн-трансляція Швейцарія – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. "Синьо-жовті" досі жодного разу не програли "наті", обігравши їх у першому колі на Львів Арені та вибивши на стадії 1/8 фіналу ЧС-2006. Якщо історія повториться, команда Шевченка збереже прописку в елітному дивізіоні Ліги націй. Ба більше, нас влаштує і мінімальна поразка з результативним рахунком (3:2, 4:3 тощо). Якщо ж Швейцарія переможе Україну 1:0 або 2:1, в Дивізіон Б вилітаємо вже ми.

Швейцарія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Швейцарія – Україна: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі вболівальники "синьо-жовтих" зможуть переглянути зустріч на кількох телеканалах. "Україна" покаже матч, починаючи з 21:35. Також дивитися матч Швейцарія – Україна онлайн можна за підпискою на порталі oll.tv. "Футбол 1" почне студію "Головна команда" о 20:30. Сама гра стартує на каналі о 21:35.

Де дивитися матч Швейцарія – Україна онлайн в інших країнах Європи та світу? На Африку та Близький Схід зустріч транслюватимуть beIN Connect MENA і beIN Sports MENA 4 HD. Також гру покажуть у прямому ефірі: Cosmote Sport 5 HD (Греція), C More (Швеція), DAZN (Німеччина), TV2 Sumo (Норвегія), MATCH! Futbol 3 HD (Росія), Optus Sport (Австралія), Polsat Sport Premium 3 PPV HD (Польща), RSI La 2 HD, RTS Deux HD, SRF Zwei HD (всі Швейцарія), Sky Sports RED button (Велика Британія), Sport TV5 (Португалія), SportKlub 5 (Хорватія і Сербія).