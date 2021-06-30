Форвард збірної України Артем Довбик став зіркою соцмереж після вирішального гола у ворота Швеції на Євро-2020.

Трохи втомився в психологічному плані. Такі емоції незабутні.

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Від кого отримав привітання? Багато хто вітав. Всі близькі мої. Багато хто із знаменитостей. Бачив, Монатік відзначав пост, Navi. Багато, ще не дивився всі історії, тому не можу сказати. Instagram розривається", – сказав Довбик для Youtube-каналу vZbirna.

У минулому сезоні УПЛ Довбик провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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