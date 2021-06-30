Форвард сборной Украины Артем Довбик стал звездой соцсетей после решающего гола в ворота Швеции на Евро-2020.

Немного устал в психологическом плане. Такие эмоции незабываемые.

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От кого получил поздравления? Многие поздравляли. Все близкие мои. Многие из знаменитостей. Видел, Монатик отмечал пост, Navi. Многие, еще не смотрел все истории, поэтому не могу сказать. Instagram разрывается", – сказал Довбик для Youtube-канала vZbirna.

В прошлом сезоне УПЛ Довбик провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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