"Он действительно счастлив. Швед – тот, кто заслуживает эти голы и шансы. Нелегко выехать за границу, в Бельгию, где другой менталитет. У него было время адаптироваться к турниру.

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Теперь Марьян понимает, как это должно быть. Я надеюсь, что Швед будет продолжать это делать. Мы хорошо с ним поговорили. Наша команда хорошо справилась", – поделился Де Камарго в комментарии Belgiumsoccer.

Отметим, что Марьян Швед стал героем матча, оформив дубль и ассистировав партнеру, чем помог Мехелену вырвать победу над Васланд-Бевереном (3:2). В общем, украинец в этом сезоне провел 10 поединков, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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