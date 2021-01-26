Ліга Жупіле, 22-й тур

Васланд-Беверен – Мехелен – 2:3

Голи: Фоше, 60, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2

Український вінгер Мар'ян Швед розпочинав матч проти аустайдера бельгійської першості з перших хвилин. Наставник Мехелена Вутер Вранке точно не пошкодував за такий вибір – до середини першої 45-хвилинки Мар'ян відзначився двома результативними діями.

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Спершу Швед асистував на Волша, ефектно прибравши оборонця Васланд-Беверена. Для нього це, до слова, перша результативна передача у футболці Мехелена. Вже через декілька хвилин українець записав до свого активу ще й гол красиво перекинувши кіпера, уникнувши перед цим офсайду.

Щоправда, по перерві справи у "жовто-червоних" були не дуже – Фоше протягом 10 хвилин оформив дубль. Все йшло до мирової, але Мехелен на 90+2 хвилині забив переможний м'яч. Мар'ян Швед продовжив феєрію дублем!

Фінальний свисток зафіксував шалену перемогу "малінців". Мехелен піднявся на 10 місце, набравши 32 пункти. Васланд-Беверен залишився останнім з 21 очком в активі.

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Відео асисту українця:

Відео першого гола Мар'яна:

Відео другого гола Шведа: