Швед фантастичним перформансом оформив перемогу Мехелена над аутсайдером – українець двічі забив та асистував
Мехелен у напруженому поєдинку переграв Васланд-Беверен у 22-му турі Ліги Жупіле. Українець Мар'ян Швед відзначився результативними діями.
Ліга Жупіле, 22-й тур
Васланд-Беверен – Мехелен – 2:3
Голи: Фоше, 60, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2
Український вінгер Мар'ян Швед розпочинав матч проти аустайдера бельгійської першості з перших хвилин. Наставник Мехелена Вутер Вранке точно не пошкодував за такий вибір – до середини першої 45-хвилинки Мар'ян відзначився двома результативними діями.
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Спершу Швед асистував на Волша, ефектно прибравши оборонця Васланд-Беверена. Для нього це, до слова, перша результативна передача у футболці Мехелена. Вже через декілька хвилин українець записав до свого активу ще й гол красиво перекинувши кіпера, уникнувши перед цим офсайду.
Щоправда, по перерві справи у "жовто-червоних" були не дуже – Фоше протягом 10 хвилин оформив дубль. Все йшло до мирової, але Мехелен на 90+2 хвилині забив переможний м'яч. Мар'ян Швед продовжив феєрію дублем!
Фінальний свисток зафіксував шалену перемогу "малінців". Мехелен піднявся на 10 місце, набравши 32 пункти. Васланд-Беверен залишився останнім з 21 очком в активі.
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Відео асисту українця:
Відео першого гола Мар'яна:
Відео другого гола Шведа: