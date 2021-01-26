Андрій Ярмоленко на вихідних допоміг Вест Хему перемогти в Кубку Англії – він забив і віддав передгольову передачу, зігравши на позиції центрфорварда. Однак в АПЛ, де команда набрала хороший хід, тренерський штаб довіряє іншим виконавцям. На гру проти Крістал Пелас українець залишився в запасі, а групу атаки "молотобійців" сформували Боуен, Форнальс, Бенрама та Антоніо.

Крістал Пелас чудово розпочав поєдинок і забив заслужений швидкий гол. У господарів пройшла класна комбінація через центр, коли Мілівоєвіч знайшов дірку в чужій опорній зоні, а Заха обігрався з Бентеке та пробив у кут. На старті зустрічі підопічні Роя Ходжсона встановили контроль над м'ячем, а Вест Хем відповідав швидкими випадами.

Однак з часом гості перехопили ініціативу та перевели гру на чужу половину. Їм вдалося дуже швидко відігратися. Антоніо і Форнальс зачепилися за м'яч і розіграли триходівку: іспанець закинув у штрафний, англієць в дотик прокинув далі, а Соучек загнав м'яч у сітку. Краса!

У середині тайму Соучек оформив дубль, замкнувши подачу Крессвелла зі стандарту. Антоніо відразу міг закріпити перевагу "молотобійців", але пробив лише в стійку після грубої помилки оборони господарів. Форварду Вест Хема відверто не щастило, адже він ще до перерви двічі влучив у каркас воріт. При цьому він прекрасно підігрував партнерам, зміщуючись на фланги та віддаючи передачі під удари.

Загалом гра гостей в атаці викликала дуже приємні емоції. Відмінна динаміка, швидкість руху м'яча, обмін позиціями. Бенрама загострював дриблінгом, Форнальс – передачами, Антоніо грамотно відкривався та звільняв зони, а Соучек вривався з глибини. І тільки Боуен справа випадав з гри. Правий фланг був слабкою ланкою Вест Хема як в атаці, так і в обороні (там проблеми створювали Езе і Заха). Дуже хотілося побачити, як на позиції Боуена впорається Ярмоленко...

Але в другому таймі проявити себе зумів і Джаррод – з його подачі від кута поля Доусон забив третій м'яч і фактично гарантував Вест Хему виграш. Абсолютно заслужений, варто зазначити! До і після того гола Антоніо мав три шанси відзначитися (найкращий виник після сольного проходу Бенрама). Останню змарновану нагоду Мікейл зустрів диким криком розчарування.

Крістал Пелас не був безнадійним, особливо на старті другої половини, коли Заха скористався помилкою Райса, однак двічі не зумів переграти голкіпера. Райс, до речі, провів далеко не видатний матч, гублячи свою зону. Йому дуже пощастило, що поруч є феноменальний Соучек. На останніх секундах Заха все ж відквитав ще один гол для Крістал Пелас.

У підсумку – перемога Вест Хема. "Молотобійці" набрали 35 очок і застрибнули в зону Ліги чемпіонів, залишивши позаду Ліверпуль і Тоттенхем. Звичайно, тимчасово – у конкурентів і матчі в запасі, і склади ні в яке порівняння з колективом Мойєса не йдуть. Але сам факт дуже приємний.

А яка ж роль Ярмоленка в цьому успіху Вест Хема? Не надто велика. Він програє основній атакувальній четвірці в динаміці та в читанні епізодів. З Форнальсом і Бенрама українця взагалі не можна порівнювати – на щастя, він претендує на інші позиції. Але й Боуена з Антоніо важко буде витіснити зі стартового складу. Мікейл хоч і не забив сьогодні, але був одним з найкращих. Саме його Ярмоленко замінив у центрі нападу на останні 10 хвилин. Проявити себе Андрій не встиг: трішки попресингував, пару разів зачепився за м'яч, кинув у прорив Форнальса і заліз у офсайд.

"Ярмоленко показав те, що часто робить для України": Англія хвалить Андрія за класний гол, а фани бояться його успіху