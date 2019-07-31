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"Швед виглядав чудово", – тренер Селтіка Леннон оцінив дебютний гол українця в Лізі чемпіонів

08:45 2903 Читать на русском
"Швед виглядав чудово", – тренер Селтіка Леннон оцінив дебютний гол українця в Лізі чемпіонів
Ніл Леннон / ФК Селтік

Наставник Селтіка Ніл Леннон прокоментував переможний поєдинок проти Нимме Калью та похвалив Мар'яна Шведа, який став автором забитого м'яча.

 

Нагадаємо, один із голів у ворота Нимме Калью в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів в активі Мар'яна Шведа. Українець класним ударом вже у компенсований арбітром час встановив остаточний рахунок зустрічі (2:0 на користь Селтіка).

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"Ми добре розпочали та забили швидкий гол, що, безумовно, вплинуло на хід гри. Селтік контролював гру, а на останніх секундах нам вдалося забити ще один блискучий гол. Команда могла зіграти ще краще, проте зараз я не можу вимагати від хлопців більшого, ніж вони демонструють на полі.

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Ми виглядаємо все краще і краще. Деякі хлопці відпочили, повернулись ще декілька важливих виконавців. Швед виглядав чудово, всі ці фактори дають мені нагоду дивитись з оптимізмом у майбутнє", – цитує Леннона офіційний сайт Селтіка.

Відзначимо, що за сумою двох матчів Селтік розбив Нимме Калью з рахунком 7:0. Наступним суперником шотландців у Лізі чемпіонів 2019/20 стане румунський Клуж.

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Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів Українці за кордоном Нимме Калью - Селтік Ніл Леннон Ніл Леннон
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