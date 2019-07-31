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"Швед выглядел великолепно", – тренер Селтика Леннон оценил дебютный гол украинца в Лиге чемпионов

08:45 28 Читати українською
"Швед выглядел великолепно", – тренер Селтика Леннон оценил дебютный гол украинца в Лиге чемпионов
Нил Леннон / ФК Селтик

Наставник Селтика Нил Леннон прокомментировал победный поединок против Нымме Калью и похвалил Марьяна Шведа, который стал автором забитого мяча.

 

Напомним, один из голов в ворота Нымме Калью в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в активе Марьяна Шведа. Украинец классным ударом уже в компенсированное арбитром время установил окончательный счет встречи (2:0 в пользу Селтика).

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"Мы хорошо начали и забили быстрый гол, что, безусловно, повлияло на ход игры. Селтик контролировал игру, а на последних секундах нам удалось забить еще один блестящий гол. Команда могла сыграть еще лучше, однако сейчас я не могу требовать от ребят большего, чем они демонстрируют на поле.

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Мы выглядим все лучше и лучше. Некоторые ребята отдохнули, вернулись еще несколько важных исполнителей. Швед выглядел великолепно, все эти факторы дают мне возможность смотреть с оптимизмом в будущее", – цитирует Леннона официальный сайт Селтика.

Отметим, что по сумме двух матчей Селтик разбил Нымме Калью со счетом 7:0. Следующим соперником шотландцев в Лиге чемпионов 2019/20 станет румынский Клуж.

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Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов Нил Леннон Нил Леннон Нымме Калью - Селтик
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