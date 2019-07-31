Швед – про дебютний гол за Селтік: Я дуже щасливий

Нападник Селтіка Мар'ян Швед поділився емоціями від дебюту за "кельтів" в матчі Ліги чемпіонів проти Нимме Калью. Вийшовши на заміну в другому таймі, українець встиг відзначитись голом.

Мар'ян Швед, для якого поєдинок проти Нимме Калью став дебютним за Селтік, з'явився на полі на 70-й хвилині, а на 90+3-й українець став автором красивого забитого м'яча.

Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік

"Це мій перший гол за Селтік, тому я дуже щасливий. Це був хороший матч, ми зіграли дуже добре у обох матчах з Нимме Калью. Заслужено перемогли, тому я щасливий", – розповів Швед в ефірі Youtube-каналу Селтіка.

До слова, у третьому кваліфікаційному раунді суперником Селтіка стане румунський Клуж.

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