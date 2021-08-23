Напередодні у матчі 5-го туру Ліги Жупіле Мехелен перервав триматчеву безвиграшну серію і здобув перемогу над Уніон Сент-Жилуаз (3:1).

Швед голом здобув перемогу для Мехелена у матчі чемпіонату Бельгії

Пропустивши вже на першій хвилині команда українця зуміла відігратись ще у першому таймі, а по перерві форвард господарів Мар'ян Швед зумів вивести "жовто-червоних" вперед. Наш легіонер провів на полі 81 хвилину і своєю грою заслужив потрапляння до збірної туру.

Цікаво, що представництво Мехелена у символічній команді найбільше – окрім Шведа туди потрапив голкіпер команди Гаетан Куке і захисник Сенді Волш.

Нагадаємо, українець провів за бельгійську команду у поточному сезоні три матчі, в яких забив 1 гол.

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