Накануне в матче 5-го тура Лиги Жупиле Мехелен прервал трехматчевую безвыигрышную серию и одержал победу над Унион Сент-Жилуазом (3:1).

Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии

Пропустив уже на первой минуте команда украинца сумела отыграться еще в первом тайме, а после перерыва форвард хозяев Марьян Швед сумел вывести "желто-красных" вперед. Наш легионер провел на поле 81 минуту и ​​своей игрой заслужил попадание в сборную тура.

Интересно, что представительство Мехелена в символической команде самое большое – кроме Шведа туда попал голкипер команды Гаэтан Куке и защитник Сэнди Уолш.

Напомним, украинец провел за бельгийскую команду в текущем сезоне три матча, в которых забил 1 гол.

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