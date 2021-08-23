Швед оказался в символической сборной тура Лиги Жупиле
Форвард сборной Украины Марьян Швед попал в одиннадцатку лучших футболистов недели чемпионата Бельгии.
Накануне в матче 5-го тура Лиги Жупиле Мехелен прервал трехматчевую безвыигрышную серию и одержал победу над Унион Сент-Жилуазом (3:1).
Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии
Пропустив уже на первой минуте команда украинца сумела отыграться еще в первом тайме, а после перерыва форвард хозяев Марьян Швед сумел вывести "желто-красных" вперед. Наш легионер провел на поле 81 минуту и своей игрой заслужил попадание в сборную тура.
Интересно, что представительство Мехелена в символической команде самое большое – кроме Шведа туда попал голкипер команды Гаэтан Куке и защитник Сэнди Уолш.
Напомним, украинец провел за бельгийскую команду в текущем сезоне три матча, в которых забил 1 гол.
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