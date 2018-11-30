toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Шуст: Непросто виходити на другий тайм, пропустивши у першому 3 голи

13:09 334 Читать на русском
Шуст: Непросто виходити на другий тайм, пропустивши у першому 3 голи
Богдан Шуст / Фото: соцмережі

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст прокоментував поразку від Арсенала у Лізі Європи.

"У першому таймі пропускати три голи і виходити на другий тайм непросто. У перерві тренер підбадьорив хлопців, налаштовував нас, щоб ні в якому разі не здавалися, забили гол і переломили хід гри.

"Спершу хаос, потім спокій". Англійські ЗМІ захоплюються молоддю Арсенала й описують дивні події перед матчем з Ворсклою

Загалом, на тлі Арсеналу дуже цікаво себе проявляти. У цій грі, на жаль, у нас був великий брак, що позначилося на підсумковому результаті", – сказав Шуст в ефірі каналу "Футбол 1".

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у 5 турі групового етапу Ліги Європи Ворскла розгромно поступилась Арсеналу (0:3). Після цієї гри підопічні Сачка втратили теоретичні шанси вийти з групи.

Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Ворскла - Арсенал Богдан Шуст Богдан Шуст
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
23
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук