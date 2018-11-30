Шуст: Непросто виходити на другий тайм, пропустивши у першому 3 голи

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст прокоментував поразку від Арсенала у Лізі Європи.

"У першому таймі пропускати три голи і виходити на другий тайм непросто. У перерві тренер підбадьорив хлопців, налаштовував нас, щоб ні в якому разі не здавалися, забили гол і переломили хід гри.

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Загалом, на тлі Арсеналу дуже цікаво себе проявляти. У цій грі, на жаль, у нас був великий брак, що позначилося на підсумковому результаті", – сказав Шуст в ефірі каналу "Футбол 1".

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у 5 турі групового етапу Ліги Європи Ворскла розгромно поступилась Арсеналу (0:3). Після цієї гри підопічні Сачка втратили теоретичні шанси вийти з групи.