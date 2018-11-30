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АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Шуст: Непросто выходить на второй тайм, пропустив в первом 3 гола

13:09 8 Читати українською
Шуст: Непросто выходить на второй тайм, пропустив в первом 3 гола
Богдан Шуст / Фото: соцсети

Голкипер Ворсклы Богдан Шуст прокомментировал поражение от Арсенала в Лиге Европы.

"В первом тайме пропускать три гола и выходить на второй тайм непросто. В перерыве тренер подбодрил ребят, настраивал нас, чтобы ни в коем случае не сдавались, забили гол и переломили ход игры.

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В общем, на фоне Арсенала очень интересно себя проявлять. В этой игре, к сожалению, у нас был большой недостаток, что сказалось на итоговом результате", – сказал Шуст в эфире канала "Футбол 1".

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Напомним, в 5 туре группового этапа Лиги Европы Ворскла разгромно уступила Арсеналу (0:3). После этой игры подопечные Сачко потеряли теоретические шансы выйти из группы.

Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 3
Арсенал
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Лига Европы Ворскла - Арсенал Богдан Шуст Богдан Шуст Ворскла Ворскла
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