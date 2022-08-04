Головним рефері матчу 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів між Штурмом та Динамо стане 38-річний словак Іван Кружляк, повідомляє офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Браніслав Ханчко та Ян Позор. Четвертим арбітром буде Петер Краловіч.

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До слова, Кружляк добре відомий українським уболівальникам – він неодноразово обслуговував поєдинки наших грандів у єврокубках. Зокрема, з Динамо його шляхи перетиналися у груповому раунді Ліги чемпіонів у матчі проти Ференцвароша – 28 жовтня 2020 року Іван резюмував бойову нічию (2:2). У лютому 2019-го він зафіксував перемогу Динамо над Олімпіакосом (1:0) у Лізі Європи. А роком раніше у тому ж турнірі підсумував ще одну виїзну мирову киян з Лаціо (2:2).

Окрім того, працював Кружляк і на матчах Шахтаря. У серпні 2020-го "гірники" під його наглядом у ЛЧ взяли гору над Вольфсбургом (3:0), а у далекому 2016-му у кваліфікації Ліги Європи здолали Башакшехір 2:0.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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