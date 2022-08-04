Стало известно, кто будет решать судьбу противостояния между австрийской и украинской командами.

Главным рефери матча 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо станет 38-летний словак Иван Кружляк, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать соотечественники Бронислав Ханчко и Ян Позор. Четвертым арбитром будет Петер Кралович.

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К слову, Кружляк хорошо известен украинским болельщикам – он неоднократно обслуживал поединки наших грандов в еврокубках. В частности, с Динамо его пути пересекались в групповом раунде Лиги чемпионов в матче против Ференцвароша – 28 октября 2020 года Иван резюмировал боевую ничью (2:2). В феврале 2019-го он зафиксировал победу Динамо над Олимпиакосом (1:0) в Лиге Европы. А годом ранее в том же турнире подытожил еще одну выездную мировую киевлян с Лацио (2:2).

Кроме того, работал Кружляк и на матчах Шахтера. В августе 2020-го "горняки" под его наблюдением в ЛЧ взяли верх над Вольфсбургом (3:0), а в далеком 2016-м в квалификации Лиги Европы одолели Башакшехир 2:0.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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