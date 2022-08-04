"Це була важка гра проти сильних суперників. Але ми програли всього 0:1. Все ще можемо досягти бажаного результату перед домашньою публікою", – сказав півзахисник Хорват

"Продовжуємо вірити в сенсацію": наставник Штурма після поразки озвучив рецепт, як пройти Динамо

"Ми втратили дві хороші нагоди, у відповідь пропустили гол. Ми не досягли свого рівня гри. Нам потрібно краще виступити у матчі-відповіді, щоб потрапити в плей-офф. Ви самі бачили, наскільки якісно зіграло Динамо, але до матчу-відповіді ми йдемо з оптимізмом", – заявив капітан Хірлендер.

"Штурм пропустив гол і наступного тижня хоче вдома зіграти краще. У першому таймі ви могли бачити, що ми можемо розв'язувати проблему в ігровому стилі. Саме з цього ми повинні почати", – цитує форварда Саркарію Kleine Zeitung.

Єдиним голом у зустрічі відзначився Караваєв. Матч-відповідь між українською та австрійською командами запланований на 9 серпня.

"Бенфіка вже напряглася": унікальне шаленство Сандро Караве, Луческу знову чарівник, але трьом перепало за Штурм