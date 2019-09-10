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Шотландія – Бельгія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

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Шотландія – Бельгія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Шотландія – Бельгія – 0:4

У 6 турі відбору до Євро-2020 Бельгія на виїзді розгромила Шотландію. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 

Євро-2020, кваліфікація, 6 тур

Шотландія – Бельгія – 0:4

Голи: Лукаку, 9, Вермален, 24, Алдервейрельд, 32, де Брюйне, 87

Бельгія на виїзді легко розібралася з Шотландією. Головною зіркою матчу став Кевін де Брюйне – ще у першому таймі він оформив хет-трик з асистів: вивів на порожні ворота Лукаку та ідеально подав на Вермалена й Алдервейрельда. Згодом Кевін довершив справу власним ефектним голом завдавши удару під дальню стійку.

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Після цього матчу Бельгія продовжує очолювати групу I з максимальною кількістю очок, натомість Шотландія відкотилася аж на п'яте місце.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Шотландія Шотландія - Бельгія Бельгія Відеоновини
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