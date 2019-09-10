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Шотландия – Бельгия – 0:4 – видео голов и обзор матча

09:53 66 Читати українською
Шотландия – Бельгия – 0:4 – видео голов и обзор матча
Шотландия – Бельгия – 0:4

В 6 туре отбора к Евро-2020 Бельгия на выезде разгромила Шотландию. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 

Евро-2020, квалификация, 6 тур

Шотландия – Бельгия – 0:4

Голы: Лукаку, 9, Вермален, 24 Алдервейрельд, 32, де Брюйне, 87

Бельгия на выезде легко разобралась с Шотландией. Главной звездой матча стал Кевин де Брюйне – еще в первом тайме он оформил хет-трик из ассистов: вывел на пустые ворота Лукаку и идеально подал на Вермалена и Алдервейрельда. Впоследствии Кевин довершил дело собственным эффектным голом нанеся удар под дальнюю штангу.

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После этого матча Бельгия продолжает возглавлять группу I с максимальным количеством очков, зато Шотландия откатилась аж на пятое место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
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