На протистояння "орлів" з Туреччиною, яке відбудеться 25 березня о 19:00, колишній тренер головної команди України викликав 15 гравців, які виступають за межами Вірменії.

"Перехід Петракова до Вірменії – п***ець": Моралес розніс екс-тренера збірної України

У списку є 4 футболістів, які грають на Росії. Це Георгій Арутюнян (Краснодар-2), Едуард Сперцян (Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов) та Наїр Тікнізян (Локомотив). Останній всю кар'єру провів у країні-терористці та навіть виступав за молодіжні збірні окупантів, але тепер вирішив грати за вірменів.

"Вдячний Федерації футболу Вірменії за цей виклик. Намагатимусь довести, що допоможу команді. Це рішення було ухвалене з моєї ініціативи", – прокоментував дебютний виклик 23-річний захисник.

Окрім 4 гравців, які не гребують кривавими грошима, є ще легіонери зі всього світу. Повний список виглядає наступним чином: Вараздат Ароян (кіпрський Анортосіс Фамагуста), Камо Ованнісян (казахська Астана), Андре Чалішер (шведська Броммапойкарна), Хорі Арарат (колумбійський Індепендьєнте), Едгар Бабаян (данський Вайле), Тігран Барсегян (словацький Слован), Лукас Селараян (американський Коламбус Крю), Жирайр Шагоян (болгарський ЦСКА), Ваан Бічахчян (польська Погонь), Саргіс Адамян (німецький Кельн), Норберто Бріаско Балекян (аргентинський Бока Хуніорс).

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика