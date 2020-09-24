"Доброго дня, Десно. Я Олександр Філіппов і хотів би в цей дуже важливий та відповідальний день побажати удачі. Хлопці, вірте у свої сили, в одне одного, допомагайте. Ми були однією сім'єю, ви залишились сім'єю – це найголовніше.

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Мені дуже шкода, що сьогодні я не з вами, але ми ще обов'язково побачимось. Дорогі вболівальники, підтримайте свою улюблену команду, бо Десна найкраща. У них обов'язково все вийде. Хлопці, я з вами і буду підтримувати вас. До зустрічі!" – побажав Філіппов у відеозверненні на сторінці Десни в Instagram.

Нагадаємо, матч проти Вольфсбурга стане для чернігівського клубу історичним дебютом в єврокубках. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 21:15 за Києвом.

Вольфсбург – Десна: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи