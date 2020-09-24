"Добрый день, Десна. Я Александр Филиппов и хотел бы в этот очень важный и ответственный день пожелать удачи. Ребята, верьте в свои силы, в друг друга, помогайте. Мы были одной семьей, вы остались семьей – это самое главное .

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Мне очень жаль, что сегодня я не с вами, но мы еще обязательно увидимся. Дорогие болельщики, поддержите свою любимую команду, потому что Десна лучшая. У них обязательно все получится. Ребята, я с вами и буду поддерживать вас. До встречи!" – пожелал Филиппов в видеообращении на странице Десны в Instagram.

Напомним, матч против Вольфсбурга станет для черниговского клуба историческим дебютом в еврокубках. Поединок начнется сегодня в 21:15 по Киеву.

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