Журналісти проаналізували виступи на міжнародній арені у так званих "нульових", коли відбулося два чемпіонати світу і три чемпіонати Європи. Втім, домінують південноамериканці. Зокрема, бразильці, які забрали перше місце (Роналдінью), третє (Кака) та сьоме (Роналдо).

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Українець Андрій Шевченко розташувався на 14-му рядку. Це вище, ніж Рівалдо (17), Анрі (18), Фігу (21), Мальдіні (22), Руні (25), Дрогба (26), Роберто Карлос (31) чи Джанлуїджі Буффон (32). Увесь список з характеристикою кожного номінанта можна переглянути на сайті FourFourTwo.

"Андрія Шевченка вважають найкращим гравцем, який грав за Україну з часів здобуття незалежності від Радянського Союзу. Його здатність забивати голи зробила його головною ціллю для всієї Європи, але саме в Мілані на початку 2000-х років він зарекомендував себе як один із найкращих нападників свого покоління", – пише видання про українця.

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