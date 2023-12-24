Британское издание FourFourTwo сформировало очередной список, на этот раз оценив выступления футболистов в своих национальных сборных.

Журналисты проанализировали выступления на международной арене в так называемых "нулевых", когда состоялось два чемпионата мира и три чемпионата Европы. Впрочем, доминируют южноамериканцы. В частности, бразильцы, занявшие первое место (Роналдинью), третье (Кака) и седьмое (Роналдо).

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Украинец Андрей Шевченко расположился на 14-й строчке. Это выше, чем Ривалдо (17), Анри (18), Фигу (21), Мальдини (22), Руни (25), Дрогба (26), Роберто Карлос (31) или Джанлуиджи Буффон (32). Весь список с характеристикой каждого номинанта можно просмотреть на сайте FourFourTwo.

"Андрея Шевченко считают лучшим игроком, который играл за Украину со времен обретения независимости от Советского Союза. Его способность забивать голы сделала его главной целью для всей Европы, но именно в Милане в начале 2000-х годов он зарекомендовал себя как один из лучших нападающих своего поколения", – пишет издание об украинце.