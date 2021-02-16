"Збиратися будемо в Києві. Побачимо, чи будуть переноси, тому що з такими погодними умовами треба завжди дивитися, чи буде корекція чемпіонату. Команда збереться, у нас буде дуже мало часу перед трьома дуже важливими матчами. Постараємося по максимуму дати хлопцям інформацію. Головне, щоб вони були в хорошому стані і без травм.

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Дуже приємно, що хлопці дійсно у дуже важкій групі Ліги націй показали не тільки свої чудові здібності, але і характер. Зараз ми спостерігаємо. Хто буде гідний, того і викличемо. Новий тренер Ночентіні відповідає більше за молодіжні збірні. Ми взяли його, щоб він координував, дивився, збирав інформацію про гравців молодіжних команд", – розповів Шевченко для Футбол NEWS.

Нагадаємо, у березні збірна України проведе три матчі кваліфікації до ЧС-2022 проти Франції, Фінляндії та Казахстану, поєдинки відбудуться 24-го, 28-го та 31 числа відповідно.

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