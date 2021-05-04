УЄФА оголосив про важливі зміни у регламенті Євро-2020 через пандемію COVID-19.

УЄФА збільшив кількість місць у заявці національних команд до 26 гравців через коронавірус, повідомляє офіційний сайт установи.

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Такі заходи мають знизити ризики команд, які зіштовхнуться з браком доступних гравців для певних матчів через можливі позитивні результати тестів Covid-19 і наступних карантинних заходів. При цьому, в заявці на матч кількість футболістів буде обмежена 23 позиціями.

Цікаво, що команди можуть зробити необмежену кількість замін у випадку серйозних травм або випадків захворювання коронавірусом з 1 червня, але не зможуть вносити корективи після першого матчу турніру. Футболісти, яких виключили із заявки, не зможуть бути заявлені знову.

До слова, Євро-2020 стартує 11 червня та триватиме рівно місяць. Збірна України стартує у груповому етапі Євро-2020 матчем проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі. Також команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією і Північної Македонією.

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