УЕФА увеличил количество мест в заявке национальных команд до 26 игроков из-за коронавируса, сообщает официальный сайт учреждения.

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Такие меры должны снизить риски команд, которые столкнуться с нехваткой доступных игроков для определенных матчей из-за возможных положительных результатов тестов Covid-19 и последующих карантинных мер. При этом, в заявке на матч количество футболистов будет ограничено 23 позициями.

Интересно, что команды могут сделать неограниченное количество замен в случае серьезных травм или случаев заболевания коронавирусом с 1 июня, но не смогут вносить коррективы после первого матча турнира. Футболисты, которых исключили из заявки, не смогут быть заявлены снова.

К слову, Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины стартует в групповом этапе Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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