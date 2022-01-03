Чемпіон світу-2006 сам запропонував свої послуги полякам, які перебувають у пошуках нового керманича.

Польща активно шукає нового тренера після втечі Пауло Соузи у Бразилію. Окрім Фабіо Каннаваро, ім'я якого лунало раніше, претендентом на посаду наставника "Кадри" став і інший італієць. Мова йде про Андреа Пірло, який сам запропонував свої послуги Польському футбольному союзу, повідомляють Sportowe Fakty.

Луческу помітили в одній з приватних клінік – у тренера Динамо можливі проблеми зі здоров'ям

"Маестро" так і не дочекався пропозицій після звільнення з Ювентуса, тому готовий спробувати свої сили на чолі збірної Польщі. Пірло усвідомлює, що перед ним стоятиме чітке завдання – вивести команду на Мундіаль у Катарі, а на підготовку до його виконання є лише 3 місяці. Однак шанси на призначення 42-річного італійця поки оцінюють не надто високо. Втім, чекати залишилося недовго – ім'я нового наставника національної команди Польщі оголосять до 19 січня.

Тренерська кар'єра Пірло поки обмежується роботою в Ювентусі, де колишній одноклубник Андрія Шевченка виграв Кубок і Суперкубок Італії. У важливіших турнірах справи йшли гірше – 4 місце в Серії А 2020/21 і виліт від Порту в 1/8 фіналу ЛЧ.

Нагадаємо, суперником "Кадри" у півфіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу стане збірна Росії. Матч відбудеться 24 березня, поляки зіграють на виїзді.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС