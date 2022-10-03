"Тренера – "на мило"! – все частіше доводиться чути на адресу Олександра Петракова, який не виконав основних завдань на 2022 рік.

Цифри також свідчать, що цьому спеціалісту ще далеко до топових керманичів нашої націоналки. Там, нагорі, розташувалися Блохін, Шевченко і... несподіваний абсолютний лідер. Можливо, ви навіть будете здивовані. Про все – у черговому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

Нагадаємо, Олександр Васильович очолює "синьо-жовтих" з літа минулого року. Його контракт розрахований до кінця 2022-го.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти