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Шевченко: Хорватия стала сбалансированной командой

11:04 14 Читати українською
Шевченко: Хорватия стала сбалансированной командой
Андрей Шевченко / Игорь Хомич

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру сборной Хорватии перед финалом чемпионата мира-2018 против Франции.

"Модрич – это лидер. Лицо, которое гарантирует целостность хорватской команды. На своей позиции он и атакует, и обороняется. Хорошо прессингует и ведет игру. Универсальный футболист.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

У хорватов очень сбалансированный коллектив – компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а атакуют тоже большими силами. Сейчас у сборной Хорватии все хорошо сложилось. Там собраны футболисты, которые не ждут борьбы на поле – они ее постоянно ищут. Никогда не раскрываются, играют очень грамотно. У них давно такой рисунок и такая структура игры. Но теперь появился баланс. И очень важно, что все исполнители хорошо готовы физически и мотивированы. Ведь это грандиозный шанс для маленькой страны выиграть чемпионат мира по футболу.

Там собраны игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, и их организм привык к определенным нагрузкам. Хорваты конкурируют с лучшими футболистами мира, выигрывают эту конкуренцию. Они давно адаптированы к такому соревновательному ритму и такому напряжению. Но в финале они сыграют с Францией – очень хорошей командой, и это будет захватывающий поединок", – цитирует Шевченко Команда 1.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
6
час
:
55
мин
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Франция - Хорватия Франция Франция Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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