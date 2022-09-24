"Чому ми хотіли запросити Шевченка стати головним тренером збірної Польщі? Кандидатів, яких ми розглядали, було багато, але згодом коло зменшилося. Я знаю Андрія. Ми познайомилися на фіналі Ліги Європи у Варшаві, де грав Дніпро проти Севільї. Тоді ще Коноплянка виступав за українську команду. Також познайомився з власником Дніпра Ігорем Коломойським.

Шевченко офіційно став безробітним – контракт з Дженоа вдалося розірвати лише через 8 місяців після ганебного звільнення

Телефонував Шевченку, ми спілкувалися. Проблема полягала у тому, що клуб не хотів розривати з ним контракт достроково, хоча він вже не працював з командою. Американські власники Дженоа (компанія 777 Partners, – прим.) не бажали платити відшкодування – їм простіше виплачувати щомісячну зарплату тренеру.

Андрій дуже хотів бути тренером збірної Польщі. Його юристи працювали над цим питанням, але нічого не вийшло. А я більше не міг чекати – наш тренер залишив збірну (португалець Паулу Соуза – прим.) і потрібно було визначатися з наступником", – поділився Кулеша в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада минулого року, підписавши контракт до літа 2024-го. Втім, жахливі результати (6 очок у 11 матчах) призвели до звільнення вже 15 січня. Після цього його сватали у збірну Польщі, але фахівець так і не отримав нову роботу.

Шевченко став жертвою змови: із Дженоа його витіснив "сірий кардинал" – хто він такий?