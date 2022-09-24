"Шевченко дуже хотів бути тренером збірної Польщі": очільник польського футболу пояснив, чому Шева не очолив "Кадру"
Голова Польського футбольного союзу Цезари Кулеша пригадав, як Андрій Шевченко міг стати головним тренером збірної Польщі.
"Чому ми хотіли запросити Шевченка стати головним тренером збірної Польщі? Кандидатів, яких ми розглядали, було багато, але згодом коло зменшилося. Я знаю Андрія. Ми познайомилися на фіналі Ліги Європи у Варшаві, де грав Дніпро проти Севільї. Тоді ще Коноплянка виступав за українську команду. Також познайомився з власником Дніпра Ігорем Коломойським.
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Телефонував Шевченку, ми спілкувалися. Проблема полягала у тому, що клуб не хотів розривати з ним контракт достроково, хоча він вже не працював з командою. Американські власники Дженоа (компанія 777 Partners, – прим.) не бажали платити відшкодування – їм простіше виплачувати щомісячну зарплату тренеру.
Андрій дуже хотів бути тренером збірної Польщі. Його юристи працювали над цим питанням, але нічого не вийшло. А я більше не міг чекати – наш тренер залишив збірну (португалець Паулу Соуза – прим.) і потрібно було визначатися з наступником", – поділився Кулеша в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада минулого року, підписавши контракт до літа 2024-го. Втім, жахливі результати (6 очок у 11 матчах) призвели до звільнення вже 15 січня. Після цього його сватали у збірну Польщі, але фахівець так і не отримав нову роботу.
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