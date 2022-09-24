"Почему мы хотели пригласить Шевченко стать главным тренером сборной Польши? Кандидатов, которых мы рассматривали, было много, но позже круг уменьшился. Я знаю Андрея. Мы познакомились на финале Лиги Европы в Варшаве, где играл Днепр против Севильи. Тогда еще Коноплянка выступал за украинскую команду. Также познакомился с владельцем Днепра Игорем Коломойским.

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Я звонил Шевченко, мы общались. Проблема заключалась в том, что клуб не хотел расторгать с ним контракт досрочно, хотя он уже не работал с командой. Американские владельцы Дженоа (компания 777 Partners, – прим.) не желали платить компенсацию – им проще выплачивать ежемесячную зарплату тренеру.

Андрей очень хотел быть тренером сборной Польши. Его юристы работали над этим вопросом, но ничего не вышло. А я больше не мог ждать – наш тренер покинул сборную (португалец Паулу Соуза – прим.) и нужно было определяться с преемником", – поделился Кулеша в интервью Tribuna.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября прошлого года, подписав контракт до лета 2024 года. Впрочем, ужасающие результаты (6 очков в 11 матчах) привели к увольнению уже 15 января. После этого его сватали в сборную Польши, но специалист так и не получил новую работу.

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