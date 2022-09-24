"Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши": глава польского футбола объяснил, почему Шева не возглавил "Кадру"
Глава Польского футбольного союза Цезары Кулеша вспомнил, как Андрей Шевченко мог стать главным тренером сборной Польши.
"Почему мы хотели пригласить Шевченко стать главным тренером сборной Польши? Кандидатов, которых мы рассматривали, было много, но позже круг уменьшился. Я знаю Андрея. Мы познакомились на финале Лиги Европы в Варшаве, где играл Днепр против Севильи. Тогда еще Коноплянка выступал за украинскую команду. Также познакомился с владельцем Днепра Игорем Коломойским.
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Я звонил Шевченко, мы общались. Проблема заключалась в том, что клуб не хотел расторгать с ним контракт досрочно, хотя он уже не работал с командой. Американские владельцы Дженоа (компания 777 Partners, – прим.) не желали платить компенсацию – им проще выплачивать ежемесячную зарплату тренеру.
Андрей очень хотел быть тренером сборной Польши. Его юристы работали над этим вопросом, но ничего не вышло. А я больше не мог ждать – наш тренер покинул сборную (португалец Паулу Соуза – прим.) и нужно было определяться с преемником", – поделился Кулеша в интервью Tribuna.
Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября прошлого года, подписав контракт до лета 2024 года. Впрочем, ужасающие результаты (6 очков в 11 матчах) привели к увольнению уже 15 января. После этого его сватали в сборную Польши, но специалист так и не получил новую работу.
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