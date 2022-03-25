Гарет Бейл еще раз продемонстрировал чудеса перерождения, прибыв в свою национальную команду. Форвард почти не играет в Реале, но вытащил Уэльс в финал плей-офф. Сначала Бейл забил роскошный гол со штрафного, а затем эффектно оформил дубль с игры.

Уэльс обыграл Австрию и ждет Украину в финале отбора к ЧМ-2022 – все решил магический дубль Бейла

Таким образом, Уэльс вышел в финал квалификационного плей-офф, но в ближайшее время не узнает своего соперника. Дело в том, что британцы должны сыграть с победителем пары Шотландия – Украина, этот матч по очевидным причинам перенесен на июнь.