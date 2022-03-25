Шедевральный штрафной Бейла в видеообзоре матча Уэльс – Австрия – 2:1
09:29 - Читати українською
Уэльс обыграл Австрию в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
25’ Гарет Бейл
51’ Гарет Бейл
Бен Дэвис 65’
25’ Гарет Бейл
51’ Гарет Бейл
65’ Бен Дэвис
Гарет Бейл еще раз продемонстрировал чудеса перерождения, прибыв в свою национальную команду. Форвард почти не играет в Реале, но вытащил Уэльс в финал плей-офф. Сначала Бейл забил роскошный гол со штрафного, а затем эффектно оформил дубль с игры.
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Таким образом, Уэльс вышел в финал квалификационного плей-офф, но в ближайшее время не узнает своего соперника. Дело в том, что британцы должны сыграть с победителем пары Шотландия – Украина, этот матч по очевидным причинам перенесен на июнь.
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