Шотландія перестріляла Ізраїль у матчі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Феєрію розпочав Захаві, який пострілом зі штрафного поцілив точно у дев'ятку. Макгінн відповів своїм елегантним ударом у дальній кут. Ізраїль все ж пішов на перерву переможцем, оскільки Даббур скористався хаосом у карному майданчику, а нападник шотландців Дайкс бездарно пробив пенальті по центру.

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Другий тайм був повністю за британцями. Спочатку реабілітувався Дайкс, який "рапірою" замкнув подачу Робертсона. Остаточна трагедія Ізраїлю трапилася на 90+4-й хвилині, коли Мактомінай вдало зіграв на дальній стійці після подачі кутового – 3:2.