Шотландия перестреляла Израиль в матче отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.

Феерию начал Захави, который выстрелом со штрафного попал точно в девятку. Макгинн ответил своим элегантным ударом в дальний угол. Израиль все же ушел на перерыв победителем, поскольку Даббур воспользовался хаосом в штрафной, а нападающий шотландцев Дайкс бездарно пробил пенальти по центру.

Шотландия дожала Израиль в драматичной перестрелке – Соломон и компания отдаляются от чемпионата мира

Второй тайм был полностью за британцами. Сначала реабилитировался Дайкс, который "рапирой" замкнул подачу Робертсона. Окончательная трагедия Израиля произошла на 90+4-й минуте, когда Мактоминай удачно сыграл на дальней штанге после подачи углового – 3:2.